Si no hay coro, ¿puede usarse cantos grabados en Misa?

Una moda que se está difundiendo en algunas iglesias es, que, a falta de coro, se usan cantos grabados en la Misa, ¿es esto correcto?

Hay que destacar que el canto no es un "accesorio" en las celebraciones litúrgicas, como si se tratara de un complemento para lucirse. Además, quien acude a ellas no debe ser un mero espectador, por eso, los responsables de la liturgia deben tener claro que no se trata de "amenizar" un evento cualquiera, sino que la finalidad de la música sacra "es gloria de Dios y la santificación de los fieles" (n. 112)