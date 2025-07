Krzysztof, un sacerdote polaco enamorado de España

El padre Krzysztof Patejuk quería ser periodista y ese era su camino cuando, incluso teniendo novia, Dios le llamó con fuerza. Ahora, ya como sacerdote y experto canonista, desarrolla una importante labor pastoral en su diócesis natal de Warmia

"Me resistí durante mucho tiempo, porque estaba cumpliendo mis sueños y tenía novia. Pero finalmente Dios me habló a través de un pasaje del profeta Jeremías, que describía perfectamente mi lucha interior durante ese verano: 'Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir; me forzaste y me venciste…' había en mi corazón como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos; me esforzaba por contenerlo, y no podía. Me rendí a su voluntad y entré al seminario, decisión de la que no me arrepiento".