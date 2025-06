La cumbia del Papa, ¡un éxito veraniego garantizado!

"La cumbia del Papa", cuyo video ya acumula más de 560 mil visitas en YouTube, es una canción en homenaje a León XIV, escrita e interpretada por el joven artista peruano Donnie Yaipén, especialista en este género musical tan popular en América Latina. Llegado al Vaticano para presentar sus respetos a un Papa "más peruano que el ceviche", el joven contó a Aleteia su deseo de testimoniar la alegría de la fe a través de la música

"Hago música para hacer feliz a la gente, para hacerla bailar", explica a Aleteia el joven artista, que comenzó a actuar a la tierna edad de 11 años. Reconoce que ya no va mucho a la iglesia, pero insiste en que ha conservado la costumbre de rezar, un hábito inculcado por su madre, una mujer muy piadosa. "Mi madre está muy contenta con mi canción: me dijo que llevaba mucho tiempo rezando para que yo pudiera hablar de Dios en una canción… ¡y ahora, por fin, la elección del Papa me ha dado la oportunidad!

"Mi canción, la hice para que la gente, bailando, cantando, ¡pueda acercarse a Dios! Mucha gente que normalmente no viene a la iglesia puede escuchar sobre Dios y el Papa de esta manera", dice el joven artista, que explica que la canción se está haciendo muy popular en América Latina gracias a TikTok. En su canal de YouTube, aún no ha alcanzado los 4 millones de reproducciones de sus canciones románticas más conocidas, pero las visitas se han disparado en las últimas horas.

"Cuando fui a conocer al Papa, me sentí feliz pero también muy nerviosa, mucho más que cuando subí al escenario. Me agradeció por la canción, y su secretario me dijo que apreciaba todo el respeto y el amor que expresaba. Fue muy emocionante para los chicos de la banda, para toda mi familia y para nuestros amigos de Perú", explicó tras su visita al Vaticano. El próximo objetivo de Donnie es cantar en la visita del Papa a Perú. No sé cuándo será, pero estaremos atentos a la fecha para darle una calurosa bienvenida".