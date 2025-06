El Papa León XIV se indigna por el uso del hambre como arma de guerra

En su primer mensaje a la FAO, el Papa León XIV califica de "triste y vergonzoso" el drama persistente de la malnutrición en el mundo

"Matar de hambre a la gente es una forma muy económica de hacer la guerra", escribió León XIV, sin señalar a ningún país en particular, en un mensaje dirigido a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) el 30 de junio de 2025. El Papa califica de "triste y vergonzoso" el drama persistente de la malnutrición en el mundo. También pide una "transición ecológica justa" para producir y alimentar de forma sostenible.

"Asistimos actualmente, con desesperación, al uso inicuo del hambre como arma de guerra", deplora el Papa León XIV en su primer mensaje a la FAO, organismo de las Naciones Unidas que celebra este año su 80 aniversario. El nuevo Papa no señala con el dedo a ningún actor en particular. Sin embargo, señala que la mayoría de los conflictos actuales no los libran "ejércitos regulares", sino "grupos civiles armados con pocos recursos".