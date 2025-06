La asombrosa manera en que esta pareja fue llamada a adoptar

Stephanie y Nicolas recibieron una llamada interior para adoptar a un niño con síndrome de Down. Un año después, Mathis llegó a sus vidas y "nunca ha sido una carga"

Nicolas y Stephanie hicieron una apuesta ambiciosa. Algunos dirían incluso que una locura total. Después de haber tenido cinco hijos, esta pareja de unos 50 años decidió adoptar a un niño con síndrome de Down. Pero la decisión no fue improvisada, explican a Aleteia. "Fue una llamada".

"No intentamos averiguar qué era el síndrome de Down. Acogimos a un niño y punto". Tranquilo, frágil, silencioso. Mathis no habla, no muestra afecto de forma táctil. No da abrazos. Tiene rasgos autistas que desmienten los tópicos del "niño con síndrome de Down bola de amor". Y, sin embargo, les ha transformado.