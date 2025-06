‘En islas extremas’: de la devastación a la esperanza

Saoirse Ronan protagoniza una película sobre superar el alcoholismo

En otra escena, harta de no salir del agujero del alcohol y de la infelicidad, Rona revela a su madre que rezar no le ha servido de nada, pues no consigue dejarlo ni pasar página. Entonces no se da cuenta de que, en el proceso de autorrecuperación, no hay milagros: lo que se necesita es fe y fuerza de voluntad; uno tiene que ayudarse a sí mismo. No hay otra opción.