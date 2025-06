Amistad y amor con Inteligencia Artificial: ¿compañía real?

En esta era digital, muchos prefieren mantener una comunicación constante con una asistente virtual o plataforma de Inteligencia Artificial, ¿cuáles son los peligros?

La escritora y experta en tecnología Sherry Turkle, autora de Alone Together, advierte que cuando las personas comienzan a preferir máquinas “empáticas” antes que relaciones humanas, estamos ante un “empobrecimiento emocional”. Turkle sostiene que la tecnología nos da la ilusión de compañía sin las demandas del compromiso real, y que en lugar de ayudarnos a crecer, puede reforzar el aislamiento.

Sin embargo, este vínculo es un reflejo de nosotros mismos. La IA no ama, no sufre, no elige. Solo responde según patrones, adaptándose a nuestra personalidad, gustos y necesidad.