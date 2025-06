San Charles de Foucauld, consolador del Sagrado Corazón

Este santo eremita, que tejió el Sagrado Corazón en su hábito, se propuso como misión "consolar el Corazón de Jesús". Murió "mártir despojado de todo"

"Todo me duele, incluso decirle a Jesús que lo amo. Ojalá pudiera sentir que Dios me ama, pero nunca me lo dice", le escribió a su prima Marie de Bondy. Sabía lo suficiente sobre la vida mística como para no sorprenderse por esto, ni para rendirse por tan poca razón.