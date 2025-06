Cómo la Eucaristía es antídoto contra una vida egocéntrica

"Precisamente porque es Cristo quien, en la comunión eucarística, nos transforma en Él, nuestra individualidad, en este encuentro, se abre, se libera de su egocentrismo y se inserta en la Persona de Jesús que, a su vez, se sumerge en la comunión trinitaria. Por tanto, la Eucaristía, a la vez que nos une a Cristo, nos abre también a los demás, nos hace miembros los unos de los otros: ya no estamos divididos, sino que somos uno en Él. La comunión eucarística no solo me une a la persona que tengo a mi lado y con la que tal vez ni siquiera me llevo bien, sino también a nuestros hermanos lejanos en todas las partes del mundo".