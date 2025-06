La responsabilidad afectiva nos ayuda a ser más conscientes y maduros al momento de actuar. Pero, ¿cómo reconocer a una persona sin responsabilidad afectiva antes de salir heridos?

Identificar a alguien que no asume su rol en el cuidado emocional del otro puede ayudarnos. Aquí algunas señales clave:

No toda evasión es malintencionada, pero alguien que evita sistemáticamente conversaciones emocionales importantes probablemente no esté dispuesto a comprometerse con el cuidado del otro.

Muchos expertos coinciden en que la falta de responsabilidad afectiva se origina en la inmadurez emocional. "Las personas que no han aprendido a lidiar con sus propias emociones difícilmente sabrán respetar las de los demás", explica la psicoterapeuta española Silvia Congost.

La responsabilidad afectiva, es un llamado profundo a amar como Cristo amó: con coherencia, fidelidad y entrega sincera. Porque el amor verdadero no hiere, no manipula, no desaparece sin explicación. El amor verdadero permanece, acompaña y construye.