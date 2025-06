Cuatro secretos para enseñar a los niños a jugar solos

Crear un espacio, dar la bienvenida al aburrimiento, dar ejemplo... jugar en soledad es un proceso paso a paso

Jugar solo no significa aislarse. Más bien, es una oportunidad para que los niños exploren por su cuenta, para que creen sin intervención externa. Poco a poco, descubren que pueden llevar una idea hasta el final, organizar sus propios juegos y resolver sus pequeños problemas.

Unos sencillos ajustes pueden marcar la diferencia. He aquí cuatro de ellos, a adaptar según la edad y el temperamento.

No siempre es fácil que un niño se dedique al juego libre si el entorno no lo propicia. Un rincón bien identificado -una mesa despejada, una estantería baja, una alfombra en un lugar tranquilo- puede ser suficiente. No se trata de reorganizarlo todo, sino de que los juegos sean visibles, accesibles y fáciles de guardar.