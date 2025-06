Cómo ser más segura de ti misma con estos consejos 

¿Alguna vez has sentido inseguridades al tomar una decisión o bien buscar validez de los demás? Aquí unos consejos que te ayudarán a ser más segura

La confianza en una misma no es algo con lo que se nace necesariamente: es una habilidad que se puede aprender, fortalecer y mantener con el tiempo. Todas hemos tenido momentos en los que la inseguridad se apodera de nosotras, ya sea por una situación personal, profesional o social. Sin embargo, existen estrategias prácticas y efectivas que pueden ayudarte a sentirte más segura de ti misma y afrontar la vida con una actitud positiva y empoderada.

Es común enfocarnos en lo que nos falta por lograr, pero detenerte a reconocer lo que ya has conseguido es un paso importante para fortalecer tu autoestima. Haz una lista de tus logros recientes: como aprobar un examen, terminar un proyecto, tener una conversación difícil o simplemente haber salido de tu zona de confort. Cada pequeño paso cuenta.

Lo que te dices a ti misma influye directamente en cómo te sientes. Cambia frases como "no soy lo suficientemente buena" por afirmaciones positivas como "estoy aprendiendo y creciendo cada día". Ser compasiva contigo misma es esencial para construir una base sólida de confianza.

Tener seguridad no significa no cometer errores, sino saber que puedes aprender de ellos y seguir adelante. Los errores no definen tu valor. Al contrario, cada obstáculo superado es una oportunidad para crecer y reforzar tu confianza.