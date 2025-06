En las calles de Roma, el Papa León XIV en procesión por el Corpus Christi

Durante la Misa que acababa de celebrar en la Basílica de Letrán, León XIV propuso una meditación sobre la Eucaristía, ese "pan que se come pero que no se agota", que es la "verdadera presencia" de Cristo. Respecto a la gran procesión pública que seguiría, confió que permitiría presentar la Eucaristía "a los corazones de los creyentes, para que crean con más firmeza" y "a los corazones de los no creyentes, para que se cuestionen el hambre que sentimos en el alma y el pan que puede saciarla".