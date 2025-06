“Me sucedió una vez, que estando rezando el rosario sentada, se me presentó delante y me dio tal reprensión, que aunque era aún muy niña, jamás se ha borrado de mi mente. «Hija mía, me admiro de que me sirvas con tanta negligencia». Tal impresión dejaron estas palabras en mi alma, que me han servido de aviso para toda mi vida”.