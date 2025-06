¿Sabías que el Papa León XIV fue a la universidad con un mártir?

"Estoy en un viaje con una fe que crea como el invierno crea la primavera. A mi alrededor, la gente muere mientras los terratenientes aumentan, los pobres son humillados, la policía mata a los campesinos y todas las reservas de los indígenas son invadidas. Como el invierno, yo creo la primavera. Mis ojos se esfuerzan por ver la historia de Dios aquí en la tierra. La cruz es la solidaridad de Dios que asume el proceso y su dolor, no para que dure para siempre, sino para terminarlo. La forma en que quiere terminarlo no es por la fuerza ni el dominio, sino por el camino del amor. Cristo vivió y predicó esta nueva dimensión. El miedo a la muerte no lo hizo desistir de su proyecto de amor. El amor es más fuerte que la muerte".