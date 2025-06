¿Por qué no rezamos “Padre mío que estás en los cielos”?

"Sobre todo, el que predica la paz y la unidad no ha querido que recemos solos. No decimos 'Padre mío, que estás en los cielos', ni 'dame hoy mi pan de cada día'. No es para sí solo que cada uno pide que se le perdone, ni que se le deje caer en la tentación, ni que se le libre del mal. Más bien, rezamos en público como comunidad, y no por un individuo, sino por todos. Porque el pueblo de Dios es uno.