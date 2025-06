La lata de atún para los bajones del alma

Cada vez, gracias a Dios, tenemos más información sobre nutrición. Sabemos cuáles son los alimentos que conviene evitar si queremos mantener una dieta antiinflamatoria

En muy poco tiempo, volveremos a tener unas ganas enormes de comer algo más. Sin embargo, si en ese momento elegimos una fuente de proteínas, como puede ser una lata de atún, no notaremos ese pico brusco ni ese deseo incontrolado de repetir. Estaremos saciados durante más tiempo, de forma más estable y saludable.

Adquirir estos conocimientos nos ayuda a encontrar soluciones de fondo y no solo parches. Esos parches que a veces, como dice el refrán, "son peor el remedio que la enfermedad".

Esas soluciones aparentes que, tras un breve subidón, nos dejan más vacíos que al principio. Es pintar sobre papel mojado: no arregla, no ayuda, no consuela. Rompe más. Cansa más. Y soluciona menos.