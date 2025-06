Padre Moral Antón: amigo del Papa León XIV y superior de los Agustinos (Entrevista)

IMEDIA: ¿Qué significa hoy tener un Papa de tradición agustiniana?

Alejandro Moral Antón: los monjes agustinos siguen la Regla de san Agustín, inspirada en los escritos del obispo de Hipona (354-430). Esta regla pone especial énfasis en la fraternidad y la comunión. Tres palabras esenciales resumen nuestra espiritualidad: la búsqueda de la verdad, la práctica de la caridad y la unidad. Agustín también habla mucho de la interioridad, afirmando que Dios es "más íntimo que la intimidad de mí mismo". El Papa León XIV lleva con fuerza estas dimensiones espirituales, algo que la Iglesia necesita mucho hoy.

¿Cuál es su relación con el Papa León XIV, con quien colabora desde hace varias décadas?

Hay una gran confianza entre nosotros y tenemos una larga amistad. En 2001, cuando fue elegido Prior General, me pidió que fuera su vicario. Serví con él y lo sustituí en 2013. Nuestra amistad ha perdurado. Robert es una persona muy respetuosa. Podemos hablar de todos los temas con libertad y tranquilidad, incluso de fútbol, ​​mientras tomamos un café.

Como Prefecto del Dicasterio para los Obispos [desde 2023, nota del editor], se unió a nuestra vida comunitaria aquí en Roma, en la Curia General. Era el primero en llegar a la capilla a las 7:30 am para la oración y la Misa. También venía a menudo a almorzar; llegaba un poco tarde, avisándonos que empezáramos sin él. En esos momentos, era muy accesible. A veces me llamaba para hablar de algún tema, y ​​yo lo contactaba para pedirle su opinión sobre ciertos asuntos. También me pidió, siempre con gran delicadeza, si podía contar con los servicios de un hermano de la comunidad para que lo ayudara en el dicasterio. Hoy, por supuesto, las cosas han cambiado un poco desde que se convirtió en Papa, pero sigo comunicándome con él regularmente.

El Papa León XIV fue Prior General de su congregación durante 12 años. Como su sucesor durante los últimos diez años, ¿podría describir en qué consiste esta misión?

La función del Prior General de los Agustinos es asegurar la unidad de la orden. Legalmente, los Priores Provinciales gobiernan, pero en tiempos de crisis, el Prior General interviene para mantener la cohesión.

Debe visitar a todos los frailes una vez durante su sexenio, ya sea personalmente o a través de un asistente o asesor. Yo mismo acompañé a León XIV cuando era prior, por ejemplo, a España o Malta. El cargo de prior implica muchos viajes. A principios de este año, viajé a la India, la República Democrática del Congo y luego a Nigeria durante casi 40 días. Un viaje planeado a Corea del Sur se canceló debido al fallecimiento del Papa. Tras la elección de León XIV, fui a Colombia. Luego regresé a Roma para mi cumpleaños el 1 de junio —el Papa vino a celebrarlo conmigo— y al día siguiente partí de nuevo hacia México. Tengo previsto ir a Polonia en los próximos días. Un amigo común, que era su secretario, nos dijo hace unos días: "No sé cómo lograron sobrevivir a todos estos viajes".

Mencionó situaciones de crisis. ¿Cómo gestionas los casos delicados, incluidas las denuncias de abuso en su congregación?

Tenemos un proceso estricto: primero escuchamos a la víctima y la animamos a presentar una denuncia, incluso una denuncia civil, para que se pueda iniciar una investigación. Robert Prevost, como Prior General, siempre se ha tomado estas situaciones muy en serio.

Desde el siglo XIV, los monjes de la Orden de san Agustín también han sido responsables de la sacristía pontificia del Vaticano. ¿Qué es? ¿Qué hacen a diario?

DarSzach | Shutterstock

Tres frailes agustinos viven en esta pequeña comunidad del Vaticano, bajo la supervisión de la Curia General. Preparan todo lo relacionado con las celebraciones litúrgicas del Papa: vestimentas, paramentos y los objetos necesarios para la Eucaristía. Esta "sacristía papal" se encuentra cerca de la Capilla Sixtina. El Papa a veces almuerza con estos frailes; creo que le conviene poder reunirse con la comunidad en momentos "normales" y naturales.

¿Llevará León XIV una vida comunitaria en el apartamento papal al que pronto se trasladará en el Vaticano?

Le dije, por cariño, que sería bueno formar una pequeña comunidad de hermanos a su alrededor, que estudiaran, rezaran y vivieran con él. León XIV podría conversar con ellos, pasear en su compañía. No sé si formará esta comunidad, pero si lo hace, me alegraré mucho. El Papa está muy solo y carga con grandes responsabilidades. Tiene muy poco tiempo para respirar: cuando vino aquí para mi cumpleaños, inmediatamente después de la comida se reunió con los ciclistas del Giro de Italia. Me dijo hace poco: "Ahora entiendo lo que significa la asistencia del Espíritu Santo: me da fuerza".

El Sínodo sobre el Futuro de la Iglesia, una importante iniciativa del Papa Francisco, es uno de los mayores desafíos del Papa León XIII. Las diez comisiones establecidas por Francisco para reflexionar sobre temas delicados —la gobernanza de la Iglesia católica, la reforma de los seminarios, el papel de la mujer, etc.— presentarán sus conclusiones este mes. ¿Qué perspectiva aporta la espiritualidad agustiniana a este Sínodo?

Los agustinos debemos ser sinodales por carisma, ya que nuestra vocación es buscar juntos la verdad. En nuestra orden, decimos: "La verdad es tuya, pero no toda tuya; es mía, pero no toda mía; es suya, pero no toda suya. Es juntos que caminamos hacia la verdad" . Nuestro espíritu es la sinodalidad. Robert Prevost se formó en este espíritu, pero eso no significa que no tome decisiones cuando sea necesario. Se informará, consultará, pedirá consejo, pero al final también sabrá cómo decidir.

Entre los otros grandes desafíos culturales de este nuevo pontificado se encuentran los conflictos que desgarran el mundo y la crisis climática. ¿Qué puede aportar León XIV en estos ámbitos?

Estos son dos temas muy importantes para él. Tuve una audiencia con él el 16 de mayo, una semana después de su elección. Le llevé varios archivos, incluyendo un proyecto inicialmente apoyado por el Papa Francisco: proponer a todos los demás grupos religiosos —musulmanes, judíos, hindúes, taoístas, cristianos, etc.— que elaboren juntos una propuesta para la paz mundial. Expresó gran interés. Se tomará este tema muy en serio.

También está muy comprometido con la causa ecológica, que conoce muy bien, ya que tenemos una gran comunidad en la Amazonía. Este tema le toca profundamente y, sin duda, lo impulsará durante su pontificado.

Finalmente, ¿es León XIV un apasionado romanista [hincha del club de fútbol AS Roma], como se ha dicho? Él mismo dijo que no hay que creer todo lo que dice la prensa...