Valentina, amiga de la infancia de Chiara Corbella, cuenta a Aleteia anécdotas de su juventud

Amigas desde la infancia, Valentina Regoli y Chiara Corbella pasaron mucho tiempo juntas, a menudo en compañía de sus respectivas hermanas. Chiara falleció el 13 de junio de 2012, dejando un legado que sigue inspirando. Valentina reflexiona sobre su profunda amistad y comparte sus recuerdos con Aleteia

¿Cómo era Chiara de niña y luego de joven? ¿Cómo era su personalidad? Chiara era radiante. Siempre sonriente y acogedora. También era muy divertida y le encantaba hacer bromas. Pero nunca hablaba mal de nadie. Incluso cuando alguien se portaba mal, siempre intentaba comprender, justificar. No creaba tensión; siempre buscaba la paz. No se imponía; era una chica sencilla, tranquila, radiante y de belleza natural.

Lo que siempre me impresionó fue su fidelidad a la oración. Éramos muy amigas; nos llamábamos a menudo. Cuando la llamaba a casa, a veces su madre me decía que Chiara y su hermana no podían responder porque estaban rezando. Aunque provengo de una familia cristiana, me impresionó mucho ver que dedicaban tiempo a la oración durante el día. Para mí, esto era un poco inusual. No había un solo día en que no rezara; era una parte fundamental de su vida. Para Chiara, este tiempo era una prioridad. Creo que fue esta profunda relación con el Señor lo que la convirtió en la persona que luego llegó a ser.