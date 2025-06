Por qué santa Teresita amaba las procesiones de Corpus Christi 

"¡Qué recuerdos me trae esta palabra! ¡Cómo me gustaban las fiestas! Sabías explicarme todos los misterios que se escondían bajo cada una de ellas, y lo hacías tan bien que eran para mí días verdaderamente celestiales. Me gustaban sobre todo las procesiones en honor del Santísimo Sacramento. ¡Qué alegría era para mí arrojar flores a los pies de Dios! Antes de dejarlas caer al suelo, las arrojaba lo más alto que podía y nunca me sentí tan feliz como cuando veía que mis rosas tocaban la sagrada custodia".