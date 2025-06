El futbol, ​​la alegría infantil de los pontífices

"En el futbol, ​​como en la práctica diaria, y para no perder el partido, a menudo será necesario defender la propia zona con valentía, seguridad y energía, si no se quiere dejarse abrumar por las pasiones desatadas; a menudo será necesario saber comportarse en el difícil centro del campo para encontrar el momento de atacar sin perder de vista los movimientos del rival ni los posibles peligros para la propia portería; a menudo será necesario avanzar con inteligencia, resolución y agilidad, en buena sintonía con toda la línea. No hay que perder el momento oportuno ni desperdiciarlo".