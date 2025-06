Consejos de Benedicto XVI para reavivar la esperanza

Para fortalecer la esperanza en nuestras vidas, Benedicto XVI afirma que el primer lugar para aprender sobre la esperanza no es otro que la oración

La oración es un primer paso esencial para aprender a tener esperanza. Si ya nadie me escucha, Dios me sigue escuchando. Si ya no puedo hablar con nadie, si ya no puedo llamar a nadie, aún puedo hablar con Dios. Si ya no queda nadie para ayudarme - cuando hay una necesidad o una expectativa que va más allá de la capacidad humana de esperar, Él puede ayudarme. Si me veo relegado a la soledad extrema… los que rezan nunca están totalmente solos.