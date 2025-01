Justin Bieber dice estar convencido de la bondad de Jesús

Cristiano evangélico, el artista explicó que la bondad y la fidelidad de Jesús son para él una fuente inagotable de fuerza y consuelo. "Cada vez que pensaba que no me iba a ayudar, siempre lo hacía. Estoy convencido de que Él es la presencia perfecta y paciente que me guía, dirige y conduce cada día de mi vida, proveyendo, sanando y restaurando todo lo que el enemigo ha intentado destruir y robar."