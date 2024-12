"Cuando era niña, me impresionaban las películas de Navidad en las que veíamos villancicos cantando de casa en casa. Yo no canto muy bien, pero pensé que la idea de ir a felicitar a mis vecinos sería una gran iniciativa, sobre todo porque no tenemos muchas oportunidades al año de charlar juntos", explica; y añade que el regalo no tiene por qué ser caro, lo importante es la intención. El objetivo es demostrar a la otra persona que su presencia cuenta.