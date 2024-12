Con qué ternura le dice al Indio: "No tengas miedo, ¿acaso no estoy yo aquí, que soy tu Madre?" (Nican Mopohua, 118-119). Aquí se revela la maternidad de María. Y sobre este misterio de Guadalupe, que lamentablemente tantas ideologías han querido derivar para sacar provecho ideológico, me vienen en mente tres cosas sencillas, pero que hacen al mensaje: la tilma, la Madre y la rosa. Cosas muy sencillas.