El misericordioso enfoque de un sacerdote provida

"Me dijo: 'No estamos fuera de la clínica para salvar bebés, porque el bebé no hizo nada malo en esta vida. Va camino del cielo. El problema son las almas de todos los abortistas y las enfermeras y las mujeres que abortan. Esas almas son las que están en peligro, porque si mueren, puede que no vayan al cielo. Quiero decir, no lo sabemos, debido al amor misericordioso de Dios, pero, podrían ir al infierno. Como Cuerpo Místico de Cristo, ¿podríamos ir a la clínica abortista para hacerle presente y ayudarle a convertir esas almas? Así que estamos allí por los abortistas, por la enfermera, por el padre, por las madres que están abortando, porque estamos allí para salvar esas almas".