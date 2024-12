Al “crear” 21 nuevos cardenales en la Basílica de San Pedro el 7 de diciembre de 2024, el Papa Francisco dio una hoja de ruta a seguir para que no sucumban “a la tentación de la división”. Les instó a cultivar la cercanía con Jesús, a acercarse a los más vulnerables y a “esforzarse por lo superfluo”. A pesar de un aparente hematoma en la parte inferior de la cara, el pontífice de 87 años no mostró ningún signo particular de fatiga.