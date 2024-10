¿Por qué el Año Jubilar solo se celebra cada 25 años?

Siguiendo este ritmo de cada veinticinco años, 2025 volverá a ser año jubilar ordinario (Papa Francisco, Bula Spes non confundit, 9 de mayo de 2024). La alegría de salvarse debe prevalecer entre los fieles sobre todas las tristezas de los tiempos, ya sean las de las guerras, las epidemias, los gobiernos incoherentes con el bien común, los prelados que no están a la altura de sus responsabilidades pastorales o el crecimiento de las estructuras de pecado. Siguiendo las recomendaciones de Cristo (cf. Jn 16, 22-24; 17, 13), san Pablo no cesa de exhortarnos a ello (cf. Flp 4, 4). San Agustín escribió sobre los beneficios del jubileo (Enarratio in Psalmos, 99/100, 4):