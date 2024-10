Conságrate a la Virgen María para vencer las tentaciones

Yo, (nombre), pecador infiel,

renuevo y ratifico en tus manos los votos de mi bautismo.

Renuncio para siempre a Satanás,

a sus pompas y a sus obras,

y me entrego enteramente a Jesucristo,

la Sabiduría encarnada,

para llevar mi cruz tras Él todos los días de mi vida.

Y a fin de que le sea más fiel de lo que he sido hasta ahora,

te escojo hoy, ¡oh María!, en presencia de toda la corte celestial,

por mi Madre y mi Señora.

Te entrego y consagro en calidad de esclavo mi cuerpo y mi alma,

mis bienes interiores y exteriores,

y aun el valor de mis buenas acciones pasadas, presentes y futuras,

otorgándote un entero y pleno derecho de disponer de mí

y de todo lo que me pertenece, sin excepción,

a tu agrado, a la mayor gloria de Dios,

en el tiempo y en la eternidad. Amén.