Cimela Kidonakis cuenta las historias que la Virgen pone en su corazón

Cimela confiesa que había "una voz que me decía: 'Tú no necesitas hacer estas películas'. Además, los que formábamos el equipo nos acabamos separando; y yo pensé que ya no debíamos seguir haciendo el documental". Había una serie de ataques espirituales, que la llevaban a pensar: "No puedo seguir, no tengo el talento".