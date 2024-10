Nithin, único seminarista de rito siro-malabar en España

"Gracias a Dios, he terminado mi segundo año de Teología y me siento agradecido a los benefactores de la Fundación CARF que me han apoyado en mi formación. La experiencia de convivir con seminaristas de diversas culturas y tradiciones es enriquecedora, y el ambiente en Bidasoa favorece una mayor cercanía con Dios", destaca Nithin.