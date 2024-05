Una regla de 30 segundos para no ser groseros con los demás

View this post on Instagram

Nuestras palabras tienen un gran poder

En una de sus clases, la profesora Natalie recortó un gran corazón de papel y explicó a los alumnos que si alguien nos felicita, nos dice algo amable y nos hace sentir bien, nuestro corazón permanece igual.

Luego pidió a los alumnos que pensaran en alguna ocasión en la que alguien les hubiera dicho lo contrario, algo desagradable, grosero, hiriente. Mientras hablaba, arrugó un corazón de papel y dijo que ese corazón representaba nuestros sentimientos.

Todos decimos algo inapropiado a alguien en algún momento. Es entonces cuando tenemos que disculparnos, “retirar” lo que hemos dicho, dar a la otra persona un poco de espacio y tiempo para recuperarse. En ese momento, mostró su corazón arrugado, que ya no era tan plano como antes. Preguntó a los alumnos: “¿El corazón tiene el mismo aspecto que antes? La verdad es que no. Aunque nos disculpemos y digamos que lo sentimos, dejamos algunas marcas en el corazón”.

Natalie explicó que nuestras palabras son muy importantes y tienen un gran poder. Muchas veces, y después de mucho tiempo, recordamos los cumplidos o las malas palabras que hemos oído de los demás. Nos acordamos de ambas porque a ambas les damos mucha importancia.

Regla de los 30 segundos

Tras la introducción del tema, la profesora Natalie presentó la regla de los 30 segundos, que es muy útil si se quiere explicar a los niños el tema de la comunicación amistosa, pero no está mal ni es muy útil que los adultos reflexionen sobre ello en algún momento. A menudo somos los adultos los que ofendemos y herimos a los demás con nuestras palabras.

¿Cómo explicó la regla de los 30 segundos?

“Si alguien no puede cambiar algo de sí mismo en menos de 30 segundos, no debes mencionárselo. Por ejemplo, si le dices a alguien: ‘Tienes los cordones desatados, átalos’, esa persona probablemente pueda cambiarlo en menos de 30 segundos y no se entristecerá por ello.

Pero si haces un comentario sobre el color del pelo o el peinado de alguien, esa persona no podrá cambiarlo en 30 segundos o menos. Por lo tanto, no es un comentario que puedas hacer porque es algo que no pueden cambiar por sí mismos. Nuestras palabras tienen peso. Vamos a escribir esto en medio de este corazón. Lo colgaremos en la pizarra para recordar que nuestras palabras tienen un gran poder. Nuestro trabajo es pensar lo que vamos a decir antes de decirlo”.