Emotivo reencuentro entre madre e hijo después de 40 años

Madre e hijo, que no se veían desde hacía décadas, por fin vuelven a abrazarse

Aunque a menudo se atribuyen a las redes sociales muchas cualidades negativas, también es donde se pueden encontrar muchas historias conmovedoras. Una de ellas es la historia de Jane Kim y su hijo Brian, que se han reencontrado después de 40 largos años. Su reencuentro en el aeropuerto ha sido visto por más de siete millones de usuarios en TikTok. Muestra a madre e hijo abrazados con fuerza, y a Jane llorando a gritos de alivio y felicidad.

En declaraciones a Good Morning America, recordó su reencuentro con su hijo mayor. “Me emocionó mucho volver a ver a mi hijo”, recuerda. “Estoy agradecida de que haya crecido y se haya convertido en una buena persona”.

Tras el divorcio, perdió el contacto con su hijo

Jane emigró de Corea a Estados Unidos hace décadas. Ella y su marido se divorciaron cuando Brian tenía poco más de dos años. Jane intentó llevárselo con ella, pero su ex suegra siguió intentando convencerla de que el niño estaría mejor en el entorno que ya conocía.

“Económicamente, ellos vivían muy bien y yo no tenía nada, así que dejé al bebé con ellos. Pensé que podría visitarlo siempre que quisiera”. Poco después, la familia de su ex marido le prohibió el contacto con Brian. “Fue muy doloroso”, recuerda. Nunca pensó que volvería a ver a su hijo después de aquella dolorosa experiencia.

La visión de Brian

Brian cuenta que su familia lo llevó a Corea cuando tenía tres años. Regresaron a Estados Unidos en 1989 y vivió con su padre y su madrastra, que él creía que era su verdadera madre.

Se dio cuenta en tercer curso, cuando leyó en el diario de su hermana que su supuesta madre no era su verdadera madre.

Por otra parte, aunque Jane tenía prohibido ver a su hijo, todos estos años había estado recibiendo en secreto información sobre él a través de una amiga. Cuando el padre de Brian murió, madre e hijo acabaron por reconectar.

Una llamada que duró varias horas

“El día del funeral, [un amigo común] se me acercó, me dio un papel y me dijo: ‘Este es el número de teléfono de tu madre, llámala'”, recuerda Brian. Jane añade que no pudo esperar la llamada de Brian, sino que ya le había escrito un mensaje. Cuando se oyeron, su conversación telefónica duró varias horas.

Jane contó entonces la llamada a su hijo menor Ed, un influencer que dirige el popular perfil de TikTok The Korean Mama. En él, comparte varios vídeos protagonizados por Jane. Juntos visitan nuevas ciudades y prueban especialidades locales.

En aquel momento, planeaban un viaje a Palm Springs, pero cuando Ed se enteró de que su hermanastro vivía en Los Ángeles, cambió de planes en el último momento y él y su madre se fueron con él.

Un encuentro inolvidable

Jane recuerda cómo le palpitó el corazón cuando conoció a su hijo mayor. Brian dice que no esperaba un reencuentro tan emotivo. El vídeo publicado por Ed atrajo mucha atención. Dijo que había recibido muchos mensajes de personas en circunstancias similares.