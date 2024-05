Carlo Acutis puede ayudarte contra el vicio a la pornografía 

Caer en la trampa de la pornografía debilita la autoestima y termina por destruir el alma y el corazón. Carlo Acutis comparte su consejo





El beato Carlo Acutis, próximamente elevado a los altares, luego de que intercediera por una joven de Costa Rica que había sufrido un accidente craneoencefálico, nos invita a reflexionar en sus enseñanzas para vivir con virtud.

Este joven del siglo XXI es conocido por su gran amor y pasión hacia la Eucaristía, que ha motivado a millones de jóvenes en el mundo a tener la misma devoción y convicción de un amor puro. Él decía:

La felicidad está en amar a los demás como Dios les ama y no en desfogar en los demás los propios deseos egoístas”

Ciertamente, Carlo buscaba llevar una vida de virtud, así como lo deseaba para los demás jóvenes.

Los estragos de la pornografía

Es increíble como la pornografía se ha viralizado, estando al alcance de tan solo un clic, por ello es importante mantenernos alejados de sus garras y darle lucha, sobre todo si quieres evitarla o si estás en combate por dejarla.

Carlo en una ocasión expresó que su ángel de la guarda le había revelado el mal que genera la pornografía y sus graves consecuencias: “A través de la pornografía el demonio se lleva a muchísimas almas al infierno”.

El daño del porno

Para Carlo era más que claro que la pornografía es plan del maligno para alejar a las almas de Cristo, a lo que él compartió que “el demonio canta victoria con el aborto, con la pornografía y con los problemas familiares”.

Por ello quiere invitarte a llevar una vida pura y a confiar en Cristo para ganar la batalla contra aquello que te aleja de Él.

Entonces, ¿Cómo imitar a Carlo para ganarle a la pornografía?

Debes saber que no estás solo. Al día de hoy existe mucha información, centros y cursos que pueden ayudarte. Pide conversar con un sacerdote que pueda guiarte, o busca a alguien de confianza.

Pero lo más importante es refugiarte en Cristo y, al igual que Carlo Acutis, dedica tiempo a la oración diaria y la participación en los sacramentos para fortalecer tu vida espiritual y recibir la gracia necesaria para resistir la tentación.

Un guiño de Dios tener a Carlo Acutis como intercesor

Agathe, un joven que desde los 15 años comenzó a ver videos pornográficos, narró su testimonio a la plataforma SOSPorn, sitio que ofrece ayuda inmediata a jóvenes que pasan por la dura batalla de la adicción a la pornografía.

El 10 de octubre de 2020 estuve en la boda de mi prima y durante la recepción una de mis tías, a la que no conocía muy bien, se acercó a hablar conmigo. Después de haberme preguntado brevemente cómo estaba, me entregó un folleto con la imagen de Carlo Acutis, y en el reverso había una oración de liberación de la adicción a la pornografía. Ella acaba de entregarme este folleto que había encontrado en la parte inferior de su espalda, antes de irse a hablar con alguien más.

Me conmovió e impresionó profundamente el título de la oración, pero rápidamente la guardé en mi bolso para continuar con la fiesta, sin ver nada. Al día siguiente lo recordé, pensé que era un auténtico guiño de Dios.

Solo después de una semana me di cuenta de que algo había sucedido. No había tocado la pornografía desde la boda y ya ni siquiera la deseaba. Ya no necesitaba luchar con eso; se había vuelto fácil. En ese momento tomé conciencia de la gracia que había recibido.