¿Es el cielo un lugar físico donde vive Dios?

Aunque puede ser fácil pensar en el cielo como un lugar físico donde Dios vive en un trono, la visión católica del cielo es muy diferente

Influenciados en parte por la mitología romana y griega, los cristianos suelen pensar en el cielo como un lugar físico y a veces lo señalan en las nubes.

En la cultura occidental es común imaginar el cielo como un lugar donde vive Dios, mirándonos desde su trono blanco. Sin embargo, la Iglesia Católica enseña que el cielo no es un lugar físico.

¿Qué es el cielo?

El Catecismo de la Iglesia Católica reflexiona sobre la naturaleza del cielo en su sección sobre el Padre Nuestro:

“Esta expresión bíblica [Que estás en los cielos] no significa un lugar (‘espacio’), sino un modo de ser; no quiere decir que Dios esté distante, sino majestuoso. Nuestro Padre no está ‘en otra parte’: trasciende todo lo que podemos concebir de su santidad. Precisamente porque es tres veces santo, está tan cerca del corazón humilde y contrito”.

CEC 2794