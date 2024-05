Overthinking: de los pensamientos negativos a la ansiedad 

El Overthinking es una trampa para nuestro cerebro que nos puede llevar a profundo bucle. ¿Conoces la sensación? Aquí te explicamos qué es y cómo frenarlo

¿Alguna vez te ha pasado que después de hacer planes, tener que tomar alguna decisión importante e incluso ante una conversación te llegan cientos de pensamientos que te hacen dudar? El overthinking te hace ver todas las posibilidades existentes, en especial los escenarios negativos.

Bienvenido al mundo del Overthinking conocido por su término en inglés que quiere decir: sobre pensar. Sin duda, todo un arte, puesto que se evalúa una y mil veces la misma situación, pensando en todo lo que podría pasar, aunque no necesariamente signifique que estas imaginaciones van a ocurrir en realidad.

La maestra en psicoterapia, Carmen Hernández, explicó en entrevista para Aleteia el impacto del Overthinking en las personas:

“Nos afecta porque es una repetición constante de pensamientos negativos que no tienen solución real. Los pensamientos son a manera de predicciones catastróficas sobre el futuro”.

Además, añadió que todos estos pensamientos catastróficos -que en ocasiones no dejan ni dormir- llevan a un cuadro de ansiedad por no vivir el presente. “El 99 % de las cosas que se futurizan como negativas no suceden” compartió la especialista.

¿Cómo cortar de raíz los pensamientos negativos?

Aquí te dejamos algunas herramientas que puedes empezar a implementar cuando estos pensamientos de duda y de catástrofe lleguen a tu mente para intentar robarte la paz.

1

Identifica tus patrones de pensamiento excesivo



De esta forma podrás detectar qué ambientes, situaciones o personas te provocan bucles de pensamientos negativos; una vez que lo detectes podrás hacer conciencia y así tener una guía de acción.

Puedes registrar en un cuaderno tus pensamientos y sentimientos para detectar el patrón denominador. Además, la escritura es buena para bajar todos los pensamientos que tenemos y darles orden.

2

Tómate un respiro



Rido | Shutterstock

Para dejar de caer en ese círculo vicioso donde estamos sumergidos en nuestros propios pensamientos, puedes darte unos minutos para respirar profundo. De esta forma tu cerebro se oxigenará y serás consciente de la situación al liberar la carga.

Un ejercicio recomendado ante estas crisis es la respiración 4-7-8, que consiste en inhalar por cuatro segundos, después mantener el aire siete segundos y finalmente exhalar por ocho segundos.

3

Tiempo para orar



Cuando te sientas angustiado por una situación, puedes orar y entregárselo a Jesús, así como conversar con tu santo favorito, ya que los santos también tuvieron sus batallas y pueden ayudarte.

Varios de ellos eran muy escrupulosos y se preocupaban de más por ejemplo: santa Teresita del Niño Jesús o san Alfonso María de Ligorio.

4

Realiza actividades que te gusten



Salir a caminar y tomar aire fresco, así como escuchar tu playlist favorita o darte una ducha relajante ayudarán a cortar esos pensamientos negativos y despejar tu mente.

5

Acude a un especialista



Si el overthinking está afectando gravemente tu calidad de vida, considera hablar con un terapeuta o consejero. La terapia es un antídoto efectivo para tratar el pensamiento excesivo, pues te ayudarán a reconocer las herramientas que puedes usar en tu día a día.

Estas claves te ayudarán a arrancar de raíz las situaciones que ponen en riesgo tu salud emocional, espiritual y física, evitando males posteriores como la ansiedad o la depresión.