“Aunque no pueda ver, puedo hacer más que muchos”. Conoce a Robi

"Robi es la prueba de lo que se puede hacer con voluntad". Lee la historia de un joven muy diferente a cualquier otro joven que Aleteia Eslovenia tuvo el placer de conocer

Zavratec es un pueblo situado en Eslovenia. Tiene unos 120 habitantes. También es el hogar de la familia Kogovšek, que tiene cinco hijos. Uno de ellos es Robi, un joven de 23 años ciego de nacimiento. Está acostumbrado a este tipo de vida. No puede ver prácticamente nada, salvo contornos y sombras, si, por ejemplo, la persona con la que habla está muy cerca.

Sin embargo, no cede al desaliento, ni mucho menos a la autocompasión. Los retos son su motivo. “Aunque no pueda ver, puedo hacer más que muchos otros que sí ven”, es una de sus observaciones y principios rectores de la vida al mismo tiempo. Esto se aplica tanto a las tareas domésticas -los Kogovskys tienen una pequeña granja en la que trabaja con gusto- como al deporte.

Pasatiempos y retos diarios

No hay muchas superficies planas en su casa. Vivir una granja situada en una colina, con cuatro vacas, un lechón y gallinas en el establo supone un esfuerzo extra.

Robi prefiere estar donde hay maquinaria: “Me gusta partir leña con una cortadora de leña acoplada a un tractor. Lo usamos para leña, tenemos una estufa de leña, mi madre hace pan y pasteles caseros”. Si tuviera una vista normal seguro que se dedicaría profesionalmente a algo relacionado con la madera, que le encanta, pero tal como está, busca otros retos.

Además, disfruta de ver deportes en su teléfono o en la televisión. Baloncesto, fútbol -puede sentir a los atletas moviéndose, pero no ve el balón-, esquí alpino, saltos de esquí, biatlón…

Atleta ciego

Robi hace atletismo; corre 400 metros, y en el futuro quiere progresar y hacer carreras de 1.500 metros. A finales de este mes competirá en los Campeonatos del Mundo para corredores ciegos. Pero incluso antes de iniciarse en el atletismo conoció el rastrillo, el hacha y el tractor.

“Lo he hecho todo. Si no perfectamente, al menos lo he intentado. He rastrillado hojas en el bosque, he cortado leña. No he tenido miedo de ensuciar nada. Incluso he conducido un tractor. En llano, pero lo conduje. Los lugareños me sugerían un poco que girara a la izquierda o a la derecha. Pero yo mismo cambiaba de marcha y giraba el volante”. No le gusta que le digan: “Como no ves, no harás esto ni aquello”. Quiere ser igual a todos.

En los últimos años se ha dedicado a correr, a lo que le invitó su actual entrenador, el antiguo gran maratonista Roman Kejžar, quien insistió mucho en que su visión superara las dudas de Robi.

Roman Kejžar, su entrenador, nos cuenta:

“Nos llevamos bien. Su grupo de compañeros, con los que entrenamos, lo ha acogido muy bien. Los atletas discapacitados no reciben tanta atención. Esto ha mejorado en los últimos años, el estigma es mucho menor que antes. Esta inclusión nos enriquece a todos”. “En mi grupo de chicos, que por supuesto pueden ver con normalidad y correr 400 metros, hay pocos que puedan acompañar a Robi. Robi es la prueba de lo que se puede hacer con voluntad. Hemos progresado mucho en poco más de tres años. No le importa si hay un bache en la grava o si corre cuesta abajo. Su cuerpo se adapta a cada paso”.

“Aunque no pueda ver, hago mucho más que muchos otros que sí pueden”

Además de Roman, en el equipo de Robi también están su compañero Jan Trček y su mánager Igor Eržen. Una de las ventajas de correr, dice Robi, es que si alguna vez está de mal humor, se pone las zapatillas y se le pasa el mal humor durante la carrera.

“Aunque no pueda ver, hago mucho más que muchos otros que sí pueden. Estoy orgulloso de haber logrado el tiempo de clasificación para el Campeonato del Mundo (56,36 segundos) con Jan Rudolf. En los Juegos Europeos de la Juventud gané una medalla de bronce en los 100 metros lisos prácticamente sin entrenar”; dos logros que aumentan su confianza.

No nos cabe duda de que no faltarán resultados y mejoras de este tipo en el futuro. Después de todo, Robi estableció hace unas semanas su mejor marca personal en los 400 metros: 55,94 segundos.

En los próximos años, Roman y Robi esperan clasificarse para una gran competición (Campeonatos de Europa o del Mundo, Juegos Paralímpicos) y luego ganar una medalla en los 1.500 metros. ¡Mucha suerte!