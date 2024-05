¿A dónde fue el cuerpo de Jesús si el cielo no es un lugar?

La Biblia no nos da las coordenadas exactas de dónde ascendió Jesús al cielo, por lo que los teólogos han luchado con este tema durante siglos

La Biblia no siempre nos da todos los detalles que queremos; una pregunta que nos deja es a dónde fue el cuerpo de Jesús cuando ascendió. El Evangelio de Lucas simplemente afirma que fue llevado al “cielo”.

La misma pregunta se aplica al cuerpo de María, ya que el dogma de la Asunción afirma que ella también fue llevada al cielo, en cuerpo y alma.

El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que el “cielo” no es un lugar físico al que podamos viajar o localizar en un mapa.

“Esta expresión bíblica [Que estás en los cielos] no significa un lugar (“espacio”), sino un modo de ser; no significa que Dios esté distante, sino majestuoso. Nuestro Padre no está “en otra parte”: trasciende todo lo que podemos concebir de su santidad. Precisamente porque es tres veces santo, está tan cerca del corazón humilde y contrito”.