Estos son los amuletos que no deberías tener en tu hogar

¿Acaso tienes uno de estos objetos? Ten cuidado porque puedes estar cometiendo una falta grave a Dios. Conoce el significado y el peligro de ellos

¿Realmente conoces el trasfondo de estos objetos que son atractivos y están en tendencia? Los amuletos se consiguen en todos los lugares, ya sea en tiendas, puestos en la calle, o ya sea, que fue un presente de un ser querido.

El Padre Gerardo Torres González y Padre Tadeo López nos explican estos puntos a detalle sobre el porqué usar este tipo de objetos en nuestra persona y nuestros hogares, no resulta para nada benéfico, en la mayoría de los casos incluso puede incurrir en pecado.

Nuestra casa debe estar consagrada a Dios

Es necesario que el hogar sea un lugar que nos inspire a seguir en el camino de la fe, que cuando veamos nuestros objetos, nuestro pensamiento sea adorar a Dios. Es por ello que todo aquello que no esté relacionado con esta inspiración, no es recomendable tenerlo en casa.

Cualquier objeto ajeno al culto puro a Dios, ha de ser rechazado, ya que puede hacer que caigamos en desviaciones en la fe, atribuyendo el poder no a Dios, sino a energías, Ángeles o entidades que nada tienen que ver con Él, menciona el Padre Gerardo.

ananashirsizi | Shutterstock

No se puede reemplazar imágenes

Estos amuletos no están al mismo nivel que los objetos religiosos, no podemos tratarlos como si fueran “lo mismo, pero de distinta forma”. Un ejemplo, si hay una pulsera con tres ojos turcos, no podemos referirnos a que cada ojo representa a Jesús, José y María.

El Padre Tadeo mencionó que si permitimos que estos objetos tengan una influencia en nuestra vida puede generar consecuencias negativas, “pequeñas concesiones que hacen que vayamos “entregando” nuestra libertad”.

¿Puede ser pecado?

Portar o tener estos amuletos pueden ser motivo de pecado. El Padre Gerardo explica que puede haber personas que usan estos objetos por ignorancia, por lo que no es una falta de idolatría, sino de “negligencia, porque se ignora algo que debería saberse”. Sin embargo, si se tiene conocimiento, y se le adjudica “poderes”, es considerado como un pecado grave que atenta al primer mandamiento.

Nuestra fe no es superstición. Es certeza. Desgraciadamente, el cristiano ignorante ha copiado muchas cosas de espiritualidades y doctrinas que lo alejan de lo que el verdadero Cristiano debería ser: aquel que ama a Cristo y lo pone en el centro de su vida, alejándose de todo cuanto pueda perderlo.

¿Estos objetos pueden venir malditos?

Sí, estos objetos pueden venderse malditos. Realmente al comprarlos no sabes si hubo alguna manipulación anterior, como menciona el Padre Gerardo, “puede tener fuerzas que provienen de Satanás y hay que tener cuidado”.

Es una realidad que el mal existe y al poner nuestra confianza en estos amuletos, que prometen “éxito fácil” y parecen inofensivos, nos estamos alejando de Cristo e inclusive “rechazo de Dios”.

Objetos de los santos y la Virgen

Es recomendable tener figuras, imágenes religiosas, arte católico, que nos recuerde nuestro compromiso con Dios. En los santos y la Virgen María encontramos un “modelo de seguimiento fiel a Cristo”. Ellos serán nuestro ejemplo visible e intercesión que “nos conduzcan a poner toda nuestra fe en Dios verdadero”.

Solo ten cuidado, que las figuras que adquieras no tengan alteraciones de otras creencias. Siempre revisa en donde lo compras y a las personas que se lo estás comprando.

Estos son algunos amuletos que son muy populares en la actualidad, pero que debemos de evitar tener: