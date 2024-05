¿El anticristo será un hombre, un movimiento o una potencia?

¿A qué se refieren estas palabras?

Algunos han pensado que las palabras de la Biblia se refieren a un movimiento político o a un poder mundial, o incluso al Papado, pero según san John Henry Newman, los Padres de la Iglesia afirmaron que será un hombre:

“Que el Anticristo es un hombre individual, no un poder, no un mero espíritu ético, ni un sistema político, ni una dinastía, ni una sucesión de gobernantes, era la tradición universal de la Iglesia primitiva. “Debemos decir”, escribe San Jerónimo sobre Daniel, “lo que nos ha sido transmitido por todos los escritores eclesiásticos, que, en el fin del mundo, cuando el Imperio Romano vaya a ser destruido, habrá diez reyes, que se repartirán el territorio romano entre ellos, y que se levantará un undécimo, un rey pequeño, que someterá a tres de los diez, y a partir de ahí recibirá la sumisión de los otros siete. Se dice que ‘el Cuerno tenía ojos como ojos de hombre’, para que no supongamos, como algunos han pensado, que se trata del espíritu maligno o de un demonio, mientras que es un hombre, en quien Satanás morará corporalmente. Y una boca que hablaba grandes cosas;’ porque él es el hombre de pecado, el hijo de perdición, de modo que se atreve a ‘sentarse en el Templo de Dios, haciéndose pasar por Dios'”.