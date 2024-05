El Papa: “El amor cristiano abraza a los que no son amables”

Ante miles de fieles, el Papa Francisco explicó que los cristianos son "capaces de todos los amores del mundo", pero destaco que hay un "amor más grande, que viene de Dios y se dirige hacia Dios"

El Papa Francisco definió la “caridad” como un “amor tan audaz que parece casi imposible”, durante la audiencia general del 15 de mayo de 2024. Explicó que esta forma de amor que viene de Dios “nos empuja donde humanamente no iríamos”.

Ante varios miles de fieles congregados en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco continuó su serie de enseñanzas sobre las virtudes teologales, centrándose esta vez en la caridad, “el punto culminante” de este camino.

“También hoy el amor está en boca de tantos influencers y en los estribillos de tantas canciones”, remarcó el Papa en su catequesis, aunque se preguntó por el significado de este amor. “Se habla tanto de amor, pero ¿qué es el amor?

Explicando que los cristianos son “capaces de todos los amores del mundo”, es decir, enamorarse, mostrar bondad o amar a su país y a la humanidad, el Papa quiso destacar un “amor más grande, que viene de Dios y se dirige hacia Dios”.

En el atardecer de la vida, no seremos juzgados por el amor genérico, sino precisamente por la caridad”

“Es el amor a los pobres, a los no amables, a los que no nos quieren y no nos agradecen”, detalló. Refiriéndose al amor que se debe mostrar incluso a un “enemigo”, el Papa deploró el hecho de que “a menudo estamos acostumbrados a responder a un insulto o a una mala palabra con un insulto”.

Concluyendo la audiencia, el Papa advirtió que “en el atardecer de la vida, no seremos juzgados por el amor genérico, sino precisamente por la caridad”.