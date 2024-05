Un maestro no solo es aquel que comparte un conocimiento, sino que también transforma la vida de cada uno de sus estudiantes, siguiendo el ejemplo de aquel que es el maestro de maestros





Cada 15 de mayo recordamos y celebramos a todos aquellos maestros que nos han enseñado con amor y con compromiso, dedicando su vida a enseñar al que no sabe.

Lecciones que dejan huella

Por ello, reconocemos a todos aquellos, quienes día tras día se esfuerzan por compartirnos su conocimiento y ayudarnos a lograr nuestras metas. Aleteia entrevistó a varios adultos para conocer aquellas experiencias que los marcaron cuando eran estudiantes. Ellos nos compartieron cuáles fueron las virtudes de sus maestros que se quedaron para siempre en sus corazones:

Los maestros nos ayudan a confiar en nuestros talentos y a caminar con propósito. Montserrat Rodríguez, contó para Aleteia:

Uno de los puntos que más podemos destacar de nuestros maestros, según Dulce María Hernández, es la dedicación:

“Su dedicación y gran esfuerzo en su manera de enseñar, así como su atención hacia los alumnos, me dejaron una gran marca que permite que yo pueda seguir ese legado, aunque no es fácil, invita a seguir el llamado a enseñar y a dar todo de mí como mis maestros lo dieron por nosotros, sus alumnos”.

Todos tuvimos alguna materia que no nos gustaba tanto, sino que, lo que nos gustaba era la forma en la que nos explicaban las cosas, por ello, Fátima Navarro, nos platica el siguiente recuerdo:

“La maestra que me impartió clases de historia, me enseñó sobre la pasión y el amor hacia lo que haces. Sus clases siempre eran muy interesantes, llenas de mucha alegría y dinámicas que nos hacían transportarnos a los momentos que la historia nos contaba. Ella ha sido para mí un ejemplo de cómo vivir con amor y pasión lo que más amo hacer”.

María José Frías compartió para Aleteia, una historia donde lo académico y la amistad se unen con el propósito de crecer:

“Cuando estaba en la prepa, tuve un maestro que influyó en mí. Me inspiró a decir lo que pensaba, a ser rigurosa, disciplinada y a ponerme metas altas y cumplirlas.

Él era muy riguroso, pero también muy justo y amable, no era nada complaciente y con eso me enseñó a darle a cada cosa su lugar. Me enseñó que las críticas a mi trabajo eran puntos de mejora, no ataques a mi persona; me hizo darme cuenta de que hay reglas, consecuencias, exigencias, y eso no es motivo de sufrimiento, ni quita que uno pueda construir una buena relación con quienes nos rodean, siempre y cuando, se separen las cosas y se actúe con madurez”.