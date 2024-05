Jonathan Roumie invita a jóvenes graduados a predicar el Evangelio

En un discurso pronunciado el 11 de mayo ante los graduados de la Universidad Católica de América, en Washington, Jonathan Roumie, que interpreta a Jesús en la serie "Los elegidos", lanzó un poderoso mensaje de fe, invitando a los estudiantes a situar la oración en el centro de sus vidas

“La última vez que hablé ante una multitud tan numerosa, había panes, peces y cestas”, se reía Jonathan Roumie ante la multitud de estudiantes reunidos para escucharle. No fue en Galilea donde predicó el sábado 11 de mayo de 2024, sino en Estados Unidos.

El actor que interpretó a Jesús en la serie The Chosen (Los elegidos) acudió a la Facultad Pontificia de Derecho de la Universidad Católica de América, en Washington DC, para pronunciar un discurso ante los nuevos graduados. Les animó a imitar a Cristo en la medida de lo posible en su vida cotidiana y a reforzar su vida de oración.

“Me he dado cuenta de que el hecho de interpretar a Jesús en una serie de televisión no significa que yo pueda o deba dejar de ser Cristo para todos mis conocidos cuando se apagan las cámaras, y tú tampoco deberías hacerlo”, dijo en particular Jonathan Roumie.

Del mismo modo, insistió el actor, “que no seas un actor que interpreta a Jesús, o un sacerdote o una monja, no significa que no debas representarlo en todo momento, vayas donde vayas”. Aunque Dios no espera “perfección de ti”, añadió, ser católico implica ser valiente, incluso en las “posiciones políticas que adoptas” y en la elección de “las causas que defiendes”.

El actor puso como ejemplo “la defensa de la vida en todas las etapas”, una causa por la que está especialmente implicado, participando, por ejemplo, en la Marcha por la Vida.

Orar más

El actor también instó a los jóvenes estudiantes católicos a cultivar una vida de oración, refiriéndose a la primera epístola de san Pablo a los Tesalonicenses, en la que el apóstol llama a los fieles a “orar sin cesar”.

Según el actor, la vida de oración es la clave del verdadero abandono en la Providencia. Jonathan Roumie, que ha pasado por grandes dificultades profesionales y financieras, consiguió finalmente encomendarse a Dios antes de interpretar el papel de su vida: Cristo. “Me puse de rodillas y derramé mi corazón ante el Señor. Le entregué todo y le dije: ‘No puedo hacer esto sin ti'”, confió el actor. “Es lo más difícil que he hecho, pero lo más grande que me ha pasado nunca”, dijo Roumie. “Y será lo que más te cambie la vida si lo permites, especialmente en esta etapa de tu joven vida”.