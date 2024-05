¿Cómo puedo obtener la indulgencia jubilar en 2025?

La Santa Sede explica cómo obtener la indulgencia jubilar durante el Año 2025, que comienza el 24 de diciembre y termina el 6 de enero de 2026

En una nota publicada el 13 de mayo de 2024, la Santa Sede explica cómo obtener la indulgencia jubilar, es decir, la indulgencia concedida específicamente durante el Año Jubilar 2025, que comienza el 24 de diciembre y termina el 6 de enero de 2026. Y no será necesario peregrinar a Roma para obtener esta indulgencia.

Tipos de indulgencia

En la práctica, existen dos tipos de indulgencia: la indulgencia “parcial”, que consiste en una reducción del tiempo de permanencia en el purgatorio (el “lugar” donde se espera antes de entrar en el cielo), y la indulgencia “plenaria”, que es más rara y exime del tiempo de permanencia en el purgatorio.

Según la fe católica, los fieles que mueren habiendo recibido una “indulgencia plenaria” van directamente al cielo. La indulgencia ofrecida durante el Jubileo es una indulgencia plenaria.

En la bula de convocación del Jubileo, firmada por el Pontífice el 9 de mayo, se explica que la indulgencia jubilar “permite descubrir hasta qué punto la misericordia de Dios es ilimitada”.

El Pontífice insistió en que esta indulgencia está “destinada de modo especial a los que nos han precedido, para que obtengan la plenitud de la misericordia”; de hecho, es posible solicitar la indulgencia para un difunto.

Normas para obtener la indulgencia jubilar

La nota publicada el lunes por la Penitenciaría Apostólica expone las normas para obtener esta indulgencia jubilar. En primer lugar, se exige que el fiel se haya “arrepentido verdaderamente” de los pecados cometidos y que esté “animado por un espíritu de caridad”.

También deben haberse “purificado” mediante el sacramento de la penitencia y “alimentado con la Sagrada Comunión” durante el Año Jubilar. Por último, deben rezar por las intenciones presentadas por el Papa Francisco. Éstas aún no han sido reveladas.

Lugares de Roma

Para obtener la indulgencia, los fieles tienen dos opciones: una peregrinación o un acto de penitencia o misericordia.

Se recomienda una peregrinación a Roma, pero los fieles no están obligados a pasar por debajo de las cuatro puertas santas de las basílicas papales de Roma -San Pedro, San Pablo Extramuros, San Juan de Letrán y Santa María la Mayor-, como es tradición establecida en 1423 por el Papa Martín V. Es posible limitarse a una visita o peregrinación a una sola de estas basílicas, pero también es posible visitar muchos otros lugares, como ya ocurrió durante el Jubileo del año 2000.

La Penitenciaría propone otros itinerarios en Roma: recomienda visitar las “siete iglesias” queridas por san Felipe Neri, pero también el Iter Europaeum -las iglesias nacionales europeas en Roma- o un itinerario dedicado a los grandes santos -la “Minerva”, santa Brígida en Campo dei Fiori, santa María de la Victoria, la Trinidad de los Montes, santa Cecilia en Trastevere, san Agustín en Campo Marzio. También se recomienda visitar el santuario del Amor Divino, la iglesia de Santo Spirito in Sassia (santuario de la Divina Misericordia), la iglesia de san Pablo en las Tres Fuentes (lugar del martirio de Pablo) y las catacumbas cristianas.

Lugares fuera de Roma

Fuera de Roma, la Penitenciaría Apostólica sugiere peregrinar a una de las tres basílicas de Tierra Santa -el Santo Sepulcro de Jerusalén, la Natividad de Belén y la Anunciación de Nazaret- o a una de las grandes basílicas menores de Italia: las de Asís, Loreto, Pompeya y Padua.

Por último, cualquier santuario, basílica o catedral designado por un obispo o una conferencia episcopal como lugar vinculado al Jubileo será un destino elegible para obtener la indulgencia.

La indulgencia jubilar también podrá concederse a quien no pueda realizar una peregrinación o visita. Es el caso, en particular, de los monjes y monjas de clausura, los ancianos, los enfermos o quienes se ven obligados a no viajar por el servicio que prestan a los demás, como una enfermera o un médico. Como alternativa, pueden rezar desde casa, o incluso seguir al Papa o al obispo diocesano en directo a través de una pantalla o de la radio.

Obtener la indulgencia por misericordia o penitencia

Por último, es posible obtener la indulgencia plenaria realizando una “obra de misericordia y penitencia”. Algunos ejemplos son las misiones populares, los retiros espirituales o las sesiones de formación sobre el Concilio Vaticano II o el Catecismo de la Iglesia Católica. También puede solicitar la indulgencia quien realice un verdadero acto de caridad hacia los pobres, los enfermos, los presos, los extranjeros o los ancianos, y complete así “una peregrinación hacia Cristo presente en ellos”.

Una persona que realiza un acto de penitencia también puede solicitar una indulgencia. Se les pide que se abstengan durante “al menos un día” tanto de “distracciones inútiles” -la Penitenciaría cita específicamente las transmitidas por “los medios de comunicación y las redes sociales”- como de “consumos superfluos”, practicando el ayuno o la abstinencia. También se concederá indulgencia a quienes donen dinero o tiempo libre a los pobres o a una actividad religiosa, o defiendan la vida “en todas sus etapas”.

Facilitar las confesiones

Los obispos y eparcas podrán conceder la bendición pontificia con indulgencia plenaria “en el momento más oportuno” durante este periodo jubilar. También se les recomienda encarecidamente que faciliten el acceso al sacramento de la penitencia, en particular autorizando a más sacerdotes a confesar. Todo sacerdote que participe en el Jubileo estará excepcionalmente autorizado a confesar fuera de su diócesis.

Durante el Jubileo, la indulgencia podrá obtenerse una vez al día. Sin embargo, se hará una excepción para quienes soliciten una indulgencia para sí mismos y otra para los difuntos, a condición de que comulguen dos veces el mismo día.

Glosario del Gran Jubileo:

