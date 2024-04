La vida matrimonial es un compromiso que requiere dedicación, como el ponerle agua a las plantas, para que no se marchiten





Cualquier compromiso implica una intención interna para dedicar tiempo, esfuerzo y recursos, en este caso, a la persona que elegimos. Es una decisión consciente para darle una prioridad por encima de otras.

Comprometerse implica esfuerzo, responsabilidad y sobre todo sacrificio, para cumplir con el propósito, aun superando obstáculos y desafíos.

En las buenas y en las malas

Inside Creative House | Shutterstock

La lealtad a la propia palabra es importante, si nos comprometemos a estar en las buenas y en las malas, debe notarse que también vamos a dejar de quejarnos y reprochar, para estar dispuestos a salir adelante en los momentos más problemáticos.

Ciertamente, hay veces que las circunstancias no ayudan y cuesta más trabajo aceptar que las cosas no son nada fáciles, sobre todo cuando tu pareja ya no quiere continuar con la relación y está sin ganas de seguir adelante con el compromiso inicial. Que eso suele suceder mucho hoy en día.

No dejes tu compromiso para mañana

Lo que iniciaste hay que cumplirlo, y no dejar las cosas a medias. Es necesario esmerarnos para llevarlas a su fin de la mejor manera posible. Aunque aparentemente cueste mucho trabajo, hay que seguir empeñados en poner lo mejor de nosotros y lo que está al alcance, para cumplir honorablemente, lo que una vez prometimos.

Descubre cuáles son los pretextos que estás poniendo para no querer continuar; eso es lo que regularmente hacemos, estar encontrando razones equivocadas, para ya no seguir con el cumplimiento de nuestras obligaciones.

“Es que” no tuve tiempo, ganas de… o se me atravesó otro asunto más importante… Finalmente, son pretextos y justificaciones para no regar las plantitas diariamente y, por consiguiente, ir descuidándolas poco a poco.

Eso es lo que -precisamente- vamos haciendo en el matrimonio, poco a poco dejamos de darle mantenimiento a nuestra pareja: tenemos menos atenciones, faltan las conversaciones de calidad e, incluso, hacemos muy evidente que preferimos estar con otras personas.

Revive tu compromiso

fizkes | Shutterstock

Una de las más formas más importantes para revivir tu compromiso es recordar cuando lo hiciste; es decir, volver a repetir en tu interior lo que le dijiste a la otra persona, “voy a amarte todos los días de mi vida, en las buenas y en las malas, apoyarte, ayudarte a cuidar de ti y de mí, de nuestros bienes y sobre todo de nuestros hijos”.

Reafirmar y continuar con tus promesas te ayudará a crecer como persona, por ende en pareja, puesto que mejorará tu autoestima y podrás tener una mejor responsabilidad.

El compromiso es un proceso continuo, que te conduce a no dejar marchitar tus plantas, tus relaciones, tus trabajos y propósitos en la vida. Desarrolla aún más la fortaleza interior para doblegar tus debilidades y pretextos para dejarlas de cumplir.

Ciertamente, todos podemos flaquear y echarnos para atrás, querer desistir, pero lo más valioso que tienes es la capacidad para luchar y tratar de cumplir de la mejor manera todo aquello que has prometido. No te dejes derrotar y vencer con tus propios engaños sin, al menos, luchar poniendo lo mejor de ti.