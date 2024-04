El primer videojuego católico alcanza medio millón de jóvenes en su lanzamiento

Los jóvenes pasan tantas horas en las plataformas de videojuegos que este espacio virtual ya forma parte de los confines de la tierra; esto es lo que motivó al padre Galea a buscar nuevas formas de evangelizar. Hoy comparte con Aleteia cómo, en solo una semana, ya logró alcanzar a medio millón de jugadores

El sacerdote Rob Galea estrenó MetaSaint, el primer videojuego católico disponible en ROBLOX -plataforma con 70 millones de usuarios cada día- para proclamar el Evangelio a la generación Alfa. MetaSaint alcanzó medio millón de jóvenes tan solo en Semana Santa, primer semana de su lanzamiento.

“Las encuestas señalan que los ‘Alfa’ (individuos entre los 0 y 30 años) invierten hasta ocho horas al día jugando videojuegos en Roblox. Con el equipo de Icon Ministry investigamos si se hablaba de Jesucristo dentro de esta plataforma y no encontramos nada. Así nace MetaSaint, éste es el lenguaje que hablan los jóvenes, así podemos entrar en su mundo”, explica el padre Rob Galea.

Courtesy of Rob Galea and MetaSaint

“Creamos MetaSaint usando los mejores creadores de videojuegos en el mundo, quienes han desarrollado videojuegos tales como Fortnite y franquicias como Nickelodeon, Paramount, los Grammys, LEGO, y muchos más. Lanzamos MetaSaint durante la Semana Santa porque durante este tiempo es cuando más debemos proclamar el Evangelio. Las generaciones X, Y, Z van a la Iglesia, pero a menudo la generación Alfa no. Por ello debemos asegurarnos de darles la oportunidad y las herramientas para escuchar el Evangelio en Semana Santa”.

Fundador y presidente de Icon Ministry -apostolado católico mundial, sin ánimo de lucro, dedicado a los medios de comunicación que impacta a 2.4 millones de personas en todo el mundo cada año- construye una comunidad de todas las edades guiándolas hacia el amor y la esperanza de Jesucristo. El sacerdote y cantante australiano Rob Galea busca alcanzar a quienes están perdidos y alejados de Dios, especialmente los jóvenes.

Courtesy of Rob Galea and MetaSaint

“Jesús nos dice vayan a los confines de la Tierra, (cf Hch 1,8) serán mis testigos en el fin del mundo. En este momento, el Metaverso está en los confines de la Tierra, donde los jóvenes no son capaces de escuchar la voz de Dios. Queremos salvar y alcanzar a los perdidos, aquellos que no tienen la oportunidad o no son capaces de escuchar el Evangelio”