Aborto: 4 ideas desmentidas y una solución

La doctora Rosario Laris explica cuatro puntos esenciales para entender el tema del aborto y ofrece a los padres de familia una solución que puede implementarse en casa, sin importar las legislaciones del país en que se viva

El aborto y su legalización ha crecido exponencialmente en el mundo. En México, la Ciudad de México se convirtió en la primer entidad en despezalizar el aborto en 2007; hoy ya son 9 de 32 entidades federativas las que lo permiten.

Países como España, Argentina, Colombia o Uruguay legalizaron el aborto hasta la semana 12, 14 o 24. Recientemente, Francia se convirtió en el primer país del mundo en reconocer el derecho al aborto en la Constitución.

Ante ello, Aleteia consultó a la doctora Rosario Laris, médico, maestra en Salud Pública y administración de los Servicios de Salud y Doctora en Bioética, para resolver algunas de las ideas y preguntas más frecuentes en este tema.

¿aborto seguro?



¿Existe una consecuencia o impacto en el cuerpo de la mujer después de un aborto?

«Sí, siempre existen consecuencias»

La Dra. Laris expone que, para comprender cuáles son los efectos del aborto en el cuerpo de las mujeres, primero hay que entender que el mismo embarazo genera cambios hormonales muy importantes.

«El hecho de que nazca el bebé de manera natural -por parto o cesárea- hace que el mismo cuerpo vaya siguiendo su propio curso; es decir, que ese embarazo termine. ¿Qué pasa en un aborto? Un aborto es terminar (de manera abrupta e imprevista) con la vida de esa persona».

Las consecuencias pueden presentarse al día siguiente o varias semanas o meses después. Según estudios realizados en países en los que ya no existe una estigmatización sobre el aborto debido a que son legales desde hace muchos años, las mujeres que se practican un aborto tienen:

50% más riesgo de sufrir depresión o ansiedad.

155 veces más posibilidades de cometer un suicidio

81 veces más riesgo de padecer alguna enfermedad mental

210 veces más riesgo de consumir marihuana

110 veces más riesgo de consumir alcohol

80% más riesgo de morir en el primer año posterior al aborto por cualquier causa

40% más riesgo de morir en los siguientes diez años

¿Aborto libre?



¿La mujer es verdaderamente libre al abortar?

«En muchos casos hay presión externa para llevarlo a cabo, o falta de apoyo, o diversas circunstancias que orillan de alguna manera a la mujer a practicarlo».

No es libre por falta de apoyo

Para dar respuesta, la Dra. Laris comienza por citar un estudio reciente de la Dra. Coleman en el que el 60 % de las mujeres entrevistadas refirieron haber abortado para darle gusto a alguien más.

«Tal vez si fuera libre (la mujer) no hubiera elegido el aborto», expresa, y añade que cuando una madre tiene el apoyo de su pareja y familia, cuando sabe que no la van a rechazar y que va a poder salir adelante, puede visualizar cómo será su vida con ese hijo y tiene la posibilidad abrirse a la vida, aun si ese embarazo no llega en el momento más ideal.

«Si tuvieran toda esta consideración, y sobre todo el apoyo, dirían: ‘bueno, no llega en el mejor momento de mi vida, pero al final va a tener muchas cosas buenas’. ¿Qué pasa cuando nadie te habla de esto? ¿Cuando nadie te dice esto en los centros para abortar?»

No es libre por falta de contacto

Otro de los factores que influyen notoriamente en la decisión de la madre es la falta de contacto y vinculación que promueven los centros de aborto al evitar que la mamá tenga «contacto real con el bebé».

«Saben (los centros abortistas) que, en el momento en que la mamá lo tiene (contacto), se vincula. Cuando escucha el corazón de su bebé, se le habla de él, se le dice que ya está formado -pues a las 12 semanas el bebé ya tiene piernas, dedos, corazón-; cuando una mujer entiende esto, sabe que hay una vida dentro de ella y puede, de manera mucho más libre, optar por que siga la vida de su bebé».

¿Más anticonceptivos, menos abortos?



¿El acceso a anticonceptivos reducirá la cantidad de abortos?

«Se sabe que a mayor consumo de anticonceptivos, mayor es el riesgo de aborto».

Existe un estudio realizado en Francia (2010) que analizó los 212 mil abortos que se llevaron a cabo en un año. Los resultados demostraron que el 91% de las mujeres que se practicó un aborto habían usado -en algún momento de su vida- un anticonceptivo; pero el 66% eran -en el momento del aborto- usuarias de anticonceptivos.

«Como, de antemano, era una relación que no buscaba un hijo, porque no era seria, no había compromiso, no había amor -que es el objetivo principal de la relación sexual, expresar el amor humano- entonces las mujeres buscan un aborto».

Además, la experta señala que a mayor número de parejas sexuales siempre, se use un anticonceptivo o no, aumenta la posibilidad de un embarazo inesperado; y como consecuencia, en muchos casos, se abre la posibilidad de un aborto. «Y también hay un vínculo claro entre la falta de una educación sexual afectiva y un aborto”.

¿La madre puede decidir sobre su cuerpo?



¿El bebé puede considerarse una persona independiente del cuerpo de la madre aun en su etapa de vida intrauterina?

Rosario Laris comienza con la afirmación categórica de que el niño no es parte del cuerpo de su mamá.

«Es una persona con su material genético propio, es una persona con un crecimiento continuo; está viva y es una persona que es autónoma; esto quiere decir que, por sí mismo, coordina su crecimiento y desarrollo desde el primer instante», y añade: «Desde el momento de la fecundación, coordina por sí solo su crecimiento y desarrollo».

Una poderosa alternativa: la educación

La doctora en Bioética y fundadora de Sexo seguro AC -una asociación que divulga información científica sobre inicio de la vida sexual en la adolescencia y juventud, anticoncepción y aborto- hace especial énfasis en la necesidad de brindar una buena educación afectivo sexual en casa.

No es únicamente hablar de un acto sexual, es toda la vinculación que existe desde los primeros años con el niño o la niña” que necesitan sentirse queridos, valorados y protegidos.

«Cuando hay cariño físico -tan necesario- podemos evitar muchas de las relaciones sexuales antes de tiempo o en situaciones muy vulnerables -como son, por ejemplo, las que se dan en la adolescencia-. Las carencias afectivas de la infancia tienden a hipersexualizar en la adolescencia y la juventud temprana; y esto es muy importante».

Para profundizar en el tema, la doctora ofrece de manera gratuita un libro digital llamado Abrazo de amor. El privilegio de educar en una sana sexualidaddisponible en www.sexoseguro.org en el que los padres encontrarán tips para abordar este tema dependiendo de la etapa del desarrollo de sus hijos.