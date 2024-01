Tierra Santa no está tan lejos

No todo el mundo tiene la dicha de peregrinar a Tierra Santa, pero no debemos olvidar que Dios se manifiesta a cada uno de los que le escuchan aquí y ahora





La literatura cristiana está llena de textos tan magníficos como iluminadores sobre el misterio de Dios, empezando por la obra maestra que son las Confesiones de san Agustín. En ella, el obispo de Hipona describe su descubrimiento de Dios, y lo resume en estas famosas palabras:

«Tarde te he amado, oh Belleza, antigua y tan nueva; tarde te he amado. Tú estabas dentro de mí y yo estaba fuera, y allí te busqué. Mi fealdad eclipsó todas las cosas bellas que Tú has hecho. Tú estabas conmigo y yo no estaba contigo. Lo que me alejaba de Ti eran las criaturas, que solo existen en Ti.

Me llamaste, gritaste y venciste mi sordera. Tú mostraste tu Luz y tu Claridad ahuyentó mi ceguera. Has derramado tu Perfume, Te he olido, y Te anhelo. Te he saboreado, tengo hambre y sed de Ti. Me has tocado, y ardo en deseos de tu Paz. Amén».