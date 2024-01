Oración para escoger una carrera profesional

Al llegar el momento de elegir una carrera, vale bien el esfuerzo discernir cuáles son los talentos que Dios les ha regalado para usarlos bien en su profesión

Cuando crecemos y llega el momento de decidir qué carrera estudiaremos, debemos entender que nuestras aptitudes, habilidades y talentos son distintos a las de los demás y que no todos podremos desempeñarnos de la misma manera en la profesión que elijamos.

Por supuesto, debemos escoger algo que nos guste y se nos facilite, y, por supuesto, que podamos servir al Señor a través de ella, a nuestros prójimos. Por eso, es una decisión que no podemos dejar a la suerte.

A la par de una buena orientación profesional, debemos pedir a Dios que nos ayude para que lo que escojamos esté acorde a sus planes para nuestra salvación.

Oración para elegir una carrera profesional

Señor Jesús, Tú me amas y deseas mi bien. Me has elegido desde antes de nacer y conoces mi vida, mis pensamientos, mis deseos e intenciones, nada puedo esconder de Ti.

Desde siempre sabes cuáles son mis habilidades, talentos y aptitudes, y quieres que te sirva con cada parte de mi ser. Me has regalado los dones necesarios para ponerlos a tu servicio, a través de mi prójimo.

Ayúdame a ser como aquel servidor bueno y fiel, poniendo a trabajar lo que es tuyo para devolverte el doble. Que mi persona se entregue para hacer tu voluntad y ayudarte a extender tu reino por toda la tierra, especialmente por aquellos lugares que tienes pensados para mí.

Te suplico que me mires y me cubras con tu amor infinito para entender en dónde puedo servirte mejor. Que mi Dios Espíritu Santo ilumine mi entendimiento para discernir qué carrera debo elegir, para que con mi profesión ayude a otros a encontrarse contigo, Señor Jesús, y que sea la que cumpla con tu voluntad.

Para que, eligiendo correctamente, pueda sacar del trabajo los medios para sustentar mi vida y la de los míos, además de prestar servicio a la comunidad humana que me ayude a alcanzar el Cielo.

Pongo a María Santísima, tu dulce madre, como mi abogada e intercesora ante Ti, porque nada puedes negarle.

Escucha mi súplica Señor, Dios mío.

En el nombre del Padre, y del Hijo y y del Espíritu Santo.

Amén.