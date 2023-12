San Bernardo de Claraval ofrece una hermosa reflexión en la que imagina al mundo entero esperando la respuesta de María al ángel Gabriel

Estamos en pleno tiempo de Adviento y la Iglesia nos ofrece en el Oficio de Lectura una hermosa reflexión sobre la Anunciación escrita por san Bernardo de Claraval. En su sermón, san Bernardo imagina al mundo entero esperando la respuesta de la Virgen María al ángel Gabriel:

«Has oído, oh Virgen, que concebirás y darás a luz un hijo; has oído que no será por el hombre, sino por el Espíritu Santo. El ángel espera una respuesta; es hora de que vuelva a Dios, que lo ha enviado. También nosotros esperamos, Señora, tu palabra de compasión; la sentencia de condenación pesa sobre nosotros».